Бюсты для спорта у нас есть, они значительно отличаются от тех, которые представлены в обычном магазине. Спортивные бюсты разрабатываются инженерами-конструкторами на фабриках и они сокращают колебания груди примерно на 75%-85%. Когда мы занимаемся спортом, наша грудь двигается в форме перевернутой восьмерки, и чтобы это колебание сократить разработали специальную конструкцию бюста. Это, как правило, две капсулы, это инкапсуляция, каждая грудь в своей капсуле, к тому же зачастую спортивные бюсты имеют на спинке джокер, чтобы еще больше зафиксировать грудь. Если вы занимаетесь спортом и у вас средняя или большая грудь, обязательно нужно использовать правильный бюстгальтер, обычный бюстгальтер для спорта не подходит.