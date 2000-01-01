8-984-178-72-11
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 50 (с 10:00 до 20:00)
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8-984-178-72-11
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 50 (с 10:00 до 20:00)
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 64 (с 10:00 до 19:00)
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8-984-178-72-11
Ежедневно
г.Хабаровск, ул.Дикопольцева, 50 (с 10:00 до 20:00)
г.Благовещенск, ул.Пионерская,64 (с 10:00 до 19:00)
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Профессиональный подбор белья для любой фигуры в студии брафиттинга
160 размеров бюстгальтеров
Европейские бренды
Опытные бельевые стилисты
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК
Оставьте заявку на подбор белья онлайн и получите в подарок 1000 ₽ на покупку бюстгальтера*
*акция действует только для новых клиентов, оформивших заявку через сайт,
акции не суммируются

Профессиональный подбор белья для любой фигуры в студии брафиттинга

160 размеров бюстгальтеров
Европейские бренды
Опытные бельевые стилисты
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК
Оставьте заявку на подбор белья онлайн и получите в подарок
1000 ₽ на покупку бюстгальтера*
*акция действует только для новых клиентов, оформивших заявку через сайт, акции не суммируются
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Благодаря правильному подбору белья вы приобретете:

Визуально измененный силуэт в одежде
Снятие нагрузки с плеч и спины
Идеальную посадку белья для любой груди
Отсутствие складок на спине и в подмышечной области
Комфорт при ходьбе и занятии спортом
Поддержку и визуально высокую грудь
Богатый ассортимент из 160 размеров поможет найти идеальный комплект для обладательниц любых форм и размеров.
Правильное белье украшает женщину и подчеркивает её достоинства. Измените жизнь к лучшему — подарите себе ежедневный комфорт.
С подарочным сертификатом подарить комфорт стало проще
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Как должен работать бра?

Пояс
Важнейшая функция данного элемента - поддержка груди! Всегда помните, что пояс должен сидеть на самой узкой точке спины параллельно полу. Он не должен задираться вверх и быть свободным, тогда нагрузка ложится на бретели и плечи.
Крючки
Новый бра должен застегиваться на самые свободные (ближние) крючки (а не на дальние)! По мере того, как эластан будет растягиваться, вы можете уменьшать объем пояса за счет дополнительных рядов крючков.
Чашки
Чашки должны идеально вмещать грудь: в них не должно оставаться свободное место, но и вываливаться грудь не должна! Всегда следите, чтобы косточка визуально смотрела в подмышку, а не впивалась в молочную железу.
Перемычка
Соединяет между собой чашечки бра. Перемычка должна плотно прилегать к телу. Если этого не происходит - бра подобран неверно.
Бретели
Нужны для того, чтобы отрегулировать бра по росту! Не пытайтесь перенести на них функцию поддержки груди. Если ваш бюст носят бретели, такой бюстгальтер надо срочно менять.
Важно!
Девочки, если бюстгальтер не выполняет свою основную функцию – поддержка груди или она переходит с одной части бра на другую (например, с пояса на бретели): от такого бра необходимо избавиться - он вредит здоровью!

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Правильно ли вы подбираете белье?

Скачайте чек-лист «5 секретов идеального бра»
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Преображение за минуту

Хочу преображение

Белье – это больше, чем красота

Здоровье
Все проблемы с «нестандартной» грудью связаны лишь с плохо подобранным бюстгальтером. Но мы можем изменить вашу жизнь в лучшую сторону, сделав ее более комфортной. Брафиттинг позволит взглянуть на себя с другой стороны и полюбить свое тело.
Комфорт
«БюстоМагия» — это место, где женщина преображается, обретает новые формы и убеждается, насколько жизнь стала комфортнее! Обещаем — проблемы спадающих бретелей; пояса, поднимающегося до шеи; «четырёх грудей» и дискомфорта решатся навсегда.
Спорт
Спортивный бюстгальтер благодаря инкапсулированной чашке, гасит до 83% колебания груди. Высокотехнологичный материал выводит влагу, широкие бретели и гуттаперчивые косточки поддерживают грудь и создают красивую форму. В бра вы можете заниматься любым видом спорта, стоять вниз головой во время йоги или даже крутить колесо.
Здоровье
Все проблемы с «нестандартной» грудью связаны лишь с плохо подобранным бюстгальтером. Но мы можем изменить вашу жизнь в лучшую сторону, сделав ее более комфортной. Брафиттинг позволит взглянуть на себя с другой стороны и полюбить свое тело.
КОмфорт
«БюстоМагия» – это место, где женщина преображается, обретает новые формы и убеждается, насколько жизнь стала комфортнее! Обещаем - проблемы спадающих бретелей; пояса, поднимающегося до шеи; «четырёх грудей» и дискомфорта решатся навсегда.
Спорт
Спортивный бюстгальтер благодаря инкапсулированной чашке, гасит до 83% колебания груди. Высокотехнологичный материалу выводит влагу, широкие бретели и гуттаперчивые косточки поддерживают грудь и создают красивую форму. В бра вы можете заниматься любым видом спорта, стоять вниз головой во время йоги или даже крутить колесо.

Ради этих эмоций прекрасных женщин мы работаем

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Раскрыть красоту и уверенность каждой женщины, научить правилам подбора нижнего белья, наполнить жизнь радостью и комфортом!

Как проходит консультация

Фрейлина-консультант будет работать с вами индивидуально. Она спросит, с какими трудностями вы сталкиваетесь при выборе и ношении белья, и поможет решить их.
Вы получите подробную консультацию: узнаете свой настоящий размер, какая у вас форма груди, какие виды чашек подходят, как правильно надевать бюстгальтер и на что обращать внимание в будущем.
Индивидуально
Внимательно
Специалист подберет несколько комплектов, исходя из особенностей вашей фигуры, окажет помощь в процессе примерки, а также даст советы по уходу.
Главная задача брафиттера — решить проблему клиента за одно посещение. Впоследствии вы легко найдете белье для любого случая без утомительных поисков.
Примерка
Лучший выбор

Поможем подобрать идеальное белье

Консультация в салоне

Профессиональные консультанты-брафиттеры определят ваш размер, предложат лучшее белье европейских брендов из нашего ассортимента, расскажут все секреты подбора и носки бюстгальтера.


Приходите к нам в любое удобное время в часы работы салона, но если хотите, чтобы мы ждали именно вас, то рекомендуем записаться.

Записаться
Онлайн-консультация
Если вы проживаете не в городах, где расположены салоны "БюстоМагия", у нас действует услуга онлайн-брафиттинг. Вы можете получить консультацию по индивидуальному подбору белья в режиме онлайн.

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Часто задаваемые вопросы

Можно ли подобрать бюст онлайн?
Да, конечно, можно подобрать бюст онлайн. Для этого с вами по видео связывается наш опытный консультант-брафиттер. Вы делаете несколько замеров, отвечаете на несколько вопросов и консультант определяет ваш размер и показывает вам бюсты, подходящие именно для вашего типа груди. Консультант объясняет как правильно бюст надевать, застегивать, как правильно укладывать грудь. Далее вы можете сделать выбор из предложенного в нашем магазине и мы отправляем вашу покупку.

Подробнее об онлайн-консультации здесь →
Что такое брафиттинг?
Брафиттинг происходит от двух английских слов bra и fitting. Bra - это бюстгальтер, fitting - это посадка. Т.е. браффиттинг - это посадка бюста. Специалист, владеющий брафиттингом, называется брафиттер. Другими словами, брафиттером называют бельевого стилиста, владеющего техникой подбора бюстгальтера на любую грудь. В арсенале брафиттера должно быть минимум 160 размеров бюстгальтеров, для того чтобы было возможно посадить бюст на абсолютно любую фигуру.
Чем бельевой стилист - брафиттер отличается от продавца в магазине?
Бельевой стилист или брафиттер в совершенстве владеет техникой посадки белья. Бельевой стилист всегда заходит в примерочную и подбирает вам бюст, объясняет какой бюст подойдет именно вам, обучает как правильно надевать бюстгальтер, показывает все нюансы, секреты, тонкости как выбирать бюстгальтер самостоятельно в дальнейшем. Обычный продавец только приносит вам белье, а брафиттер «садит» белье на вас.
А у вас точно есть мой размер?
У нас точно есть ваш размер, потому что у нас порядка 160 размеров в наличии, мы работаем с самыми сложными случаями и абсолютно любой фигурой. Абсолютно любой запрос мы готовы удовлетворить. Несколько видов бежевых, несколько видов будуарных и несколько видов фешен бюстов, т.е. выбор огромен.
Купальник подбирается так же как обычный бюст?
Да, купальник подбирается точно также, как обычный бюст, т.е. если у вас размер вашего бюстгальтера 65J, то и купальник мы вам предложим также 65J. А трусики подбираем отдельно по вашему размеру. Если купальник слитный, то подбираем по чашке. Конструкторы учитывают особенности фигуры.
У меня средняя грудь. Мне тоже нужен брафиттинг?
Всем без исключения нужен брафиттинг. С возрастом грудь имеет свойство обвисать, грудь держат куперовы связки, гравитация, наши изменения в колебании веса, кормление грудью. Это все отражается на груди. Чтобы предупредить обвисание груди для этого и нужно носить правильный бюстгальтер и заботиться о своей груди и оказывать ей должную поддержку.
У вас есть бюсты для занятий спортом?
Бюсты для спорта у нас есть, они значительно отличаются от тех, которые представлены в обычном магазине. Спортивные бюсты разрабатываются инженерами-конструкторами на фабриках и они сокращают колебания груди примерно на 75%-85%. Когда мы занимаемся спортом, наша грудь двигается в форме перевернутой восьмерки, и чтобы это колебание сократить разработали специальную конструкцию бюста. Это, как правило, две капсулы, это инкапсуляция, каждая грудь в своей капсуле, к тому же зачастую спортивные бюсты имеют на спинке джокер, чтобы еще больше зафиксировать грудь. Если вы занимаетесь спортом и у вас средняя или большая грудь, обязательно нужно использовать правильный бюстгальтер, обычный бюстгальтер для спорта не подходит.
Как проходит подбор бюстгальтера онлайн?
Процедура брафиттинга длится порядка 30 минут, за это время мы подбираем бюст, определяем размер и подбираем несколько бра под ваши запросы. Базовые бюсты, для особенного случая или будуарная коллекция.

Подробнее об онлайн-консультации здесь →

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Контакты:
8-984-178-72-11
Ждем вас на консультацию ежедневно

г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 50  с 10:00 до 20:00
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 64  с 10:00 до 19:00


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